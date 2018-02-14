2018-02-14T12:13:37+03:00
Экономика

РФПИ и Saudi Aramco инвестируют в совместные проекты больше $1 млрд

Организации договорились о сотрудничестве в нефтяной отрасли
Алексей КАРЕЛИН
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В 2018 году по прогнозу ОПЕК спрос на нефть составит 98,6 млн баррелей в сутки.В 2018 году по прогнозу ОПЕК спрос на нефть составит 98,6 млн баррелей в сутки.Фото: REUTERS
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Saudi Aramco создадут платформу для инвестиций в буровую компанию Eurasia Drilling Company (EDC). Кроме того, партнеры договорились о сотрудничестве в проекте по производству каучука в Саудовской Аравии и вложениях в российский холдинг «Новомет».

«Совместный фонд РФПИ и Saudi Aramco планирует инвестиции в Eurasia Drilling, "Новомет" и "СИБУР". Ожидаем закрытие в ближайшие три месяца », - сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В названные проекты стороны собираются вложить более $1 млрд. Кроме того, совместный фонд РФ и Саудовской Аравии, куда входит и Saudi Aramco, планирует инвестировать в EDC $150 млн. Сотрудничество двух государств не нарушает условий антироссийских санкций, отметил Дмитриев.

РФПИ также собирается купить миноритарный пакет EDC в консорциуме с Российско-китайским инвестиционным фондом, Китайско-евразийским фондом экономического сотрудничества и ближневосточными фондами, в том числе Mubadala из ОАЭ, сообщает «Интерфакс».

Летом Дмитриев рассказал, что РФПИ за шесть лет существования инвестировал больше триллиона рублей в российские компании, в основном в новые проекты, сообщает сайт kp.ru.

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