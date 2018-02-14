Кэмерон Диас ждет первенца в 45 лет
Известная актриса и модель Кэмерон Диас ждет первенца. Артистка и ее супруг, певец и гитарист Бенджи Мэдден, давно мечтали стать родителями и теперь переполнены счастьем.
Сообщается, что Диас долгие годы не могла забеременеть. И вот в свои 45 лет голливудская звезда решилась на ЭКО. Пол будущего малыша, или, как часто бывает при экстракорпоральном оплодотворении, малышей, пока не раскрывается.
О радостном событии в семье артистов сообщил источник, приближенный к паре.
«У Кэмерон просто отличное здоровье, у нее были самые лучшие врачи. И все равно ничего не получалось. Было пролито много слез», — приводит слова инсайдера сайт «Свободная пресса».
При этом, по словам источника, супруг Кэмерон всегда поддерживал ее, он мечтал стать папой так же сильно, как и его звездная жена.
Напомним, ранее актриса не исключала, что когда-нибудь захочет ребенка, но пока к такому событию н6е готова. Ведь, по мнению Диас, дети требуют слишком большой отдачи, к которой она не готова.