На станции метро «Царицыно» погибла 52-летняя москвичка

СЕГОДНЯ 18:24 2018-02-14T18:25:04+03:00

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения с подвижным составом не удалось

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На Замоскворецкой линии метрополитена 14 февраля произошла трагедия — 52-летняя москвичка упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Машинист заметил человека на рельсах, применил экстренное торможение, но поезд наехал на упавшую женщину. На станции сразу же вызвали наряд скорой медицинской помощи. Но медики констатировали смерть потерпевшей. Предварительный диагноз «поездная травма, несовместимая с жизнью».

- Около 16.50 тело погибшей было извлечено, электроснабжение на пути подано, и движение восстановлено. В настоящее время сотрудники УВД на Московском метрополитене опрашивают всех свидетелей инцидента, включая машиниста электропоезда. Проводится проверка, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

А также он добавил, что заказан обзор с камер видеонаблюдения. Информация о произошедшем уже направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

В целом инцидент на движение поездов не повлиял, службы сработали оперативно.

- Движение поездов на южном участке линии в 16.52 восстановлено и введено в график, - сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.