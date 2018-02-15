2018-02-15T04:16:13+03:00
Наука

РКК «Энергия» предупредило о скором конце монополии РФ в космосе

Корпорация ожидает конкуренцию со стороны частных компаний из США
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments17
В будущем у российских космических кораблей появятся сильные конкуренты. Фото: "Роскосмос"В будущем у российских космических кораблей появятся сильные конкуренты. Фото: "Роскосмос"
Изменить размер текста:

В будущем у российской космической индустрии могут возникнуть сложности из-за снижения спроса на транспортные корабли «Союз» и космические «грузовики» «Прогресс». Такое мнение содержит отчет ракетно-космической корпорации «Энергия» за четвертый квартал 2017 года.

В компании считают, что в ближайшие годы российские корабли будут стабильно востребованы, как минимум пока МКС находится в эксплуатации. Но ожидается высокая конкуренция со стороны частных компаний из США.

Сейчас спрос на космические пилотируемые и беспилотные услуги на мировом рынке растет, и пока, после закрытия программы Space Shuttle, Россия остается монополистом на рынке пилотируемых полетов. Однако коммерческие компании мз США собираются строить свои пилотируемые корабли.

В планах NASA приступить к эксплуатации пилотируемых коммерческих кораблей Starliner производства Boeing и Crew Dragon (Space X) в 2019 году, пишет Инерфакс.

«Для корпорации отраслевые риски связаны с увеличением себестоимости продукции, и соотношением динамики этого увеличения с мировыми аналогами. В настоящее время на российском и мировом рынках спрос на космические услуги с использованием автоматических космических аппаратов имеет тенденцию к росту», - сообщается в отчете.

Также РКК «Энергия» видит потенциальных конкурентов в Китае, Индии и Японии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Российские керлингистки победили команду Китая на Олимпиаде в Пхенчхане
МОК: Экс-президент WADA часто в одиночку критикует российский спорт
Погода в Москве на 15 февраля 2018 года: в столице ожидается небольшой снег и до -7 градусов
Из-за сильного ветра в Пхенчхане на Олимпиаде пострадали 19 человек
Россиянин Трегубов занимает второе место в скелетоне после первого заезда
Стрелок из Флориды нарочно включил в школе пожарную сигнализацию
В США состоялся суд над двумя обвиненными в хакерстве россиянами
Евросоюз не планирует вводить новые санкции против России в ближайшее время
Жертвами стрельбы в школе Флориды стали 17 человек
Российского саночника Павличенко досрочно отправили домой
Минобороны РФ: В Босфоре корабли разошлись в штатном режиме
Дубль Роналду помог «Реалу» выиграть у «ПСЖ» со счетом 3:1
Президент ЮАР Джейкоб Зума объявил о своей отставке
Задержан стрелок, открывший огонь в школе Флориды
Илон Маск назвал причину неудачного спуска первой ступени Falcon Heavy
Умер экс-премьер Нидерландов Рууд Любберс
Комитет Госдумы ответил НАТО на просьбу «прозрачно» размещать «Искандеры»
В средней школе Флориды 20 человек пострадали в результате стрельбы
Небензя заподозрил постпреда США при ООН в особой любви к России
ФБР: Инцидент у штаб-квартиры АНБ не является терактом
В Китае зафиксирован первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа
СМИ заявили об «опасном сближении» корабля ВМС Великобритании и российского грузового судна
Глава Минфина США снова пригрозил санкциями фигурантам «кремлевского доклада»