РКК «Энергия» предупредило о скором конце монополии РФ в космосе

СЕГОДНЯ 04:16 2018-02-15T04:16:13+03:00

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В будущем у российской космической индустрии могут возникнуть сложности из-за снижения спроса на транспортные корабли «Союз» и космические «грузовики» «Прогресс». Такое мнение содержит отчет ракетно-космической корпорации «Энергия» за четвертый квартал 2017 года.

В компании считают, что в ближайшие годы российские корабли будут стабильно востребованы, как минимум пока МКС находится в эксплуатации. Но ожидается высокая конкуренция со стороны частных компаний из США.

Сейчас спрос на космические пилотируемые и беспилотные услуги на мировом рынке растет, и пока, после закрытия программы Space Shuttle, Россия остается монополистом на рынке пилотируемых полетов. Однако коммерческие компании мз США собираются строить свои пилотируемые корабли.

В планах NASA приступить к эксплуатации пилотируемых коммерческих кораблей Starliner производства Boeing и Crew Dragon (Space X) в 2019 году, пишет Инерфакс.

«Для корпорации отраслевые риски связаны с увеличением себестоимости продукции, и соотношением динамики этого увеличения с мировыми аналогами. В настоящее время на российском и мировом рынках спрос на космические услуги с использованием автоматических космических аппаратов имеет тенденцию к росту», - сообщается в отчете.

Также РКК «Энергия» видит потенциальных конкурентов в Китае, Индии и Японии.