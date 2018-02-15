Страны НАТО договорились создать «военный Шенген»

СЕГОДНЯ 14:47 2018-02-15T14:47:51+03:00

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В четверг, 15 февраля, появилась информация о том, что министры обороны стран-членов НАТО договорились создать подобие «военного Шенгена» в европейских границах альянса.

Как рассказал журналистам военно-дипломатический источник, главы оборонных ведомств НАТО на встрече в Брюсселе одобрили учреждение командного штаба для обеспечения переброски сил и средств в Европе.

Стоит отметить, что создать «безграничное» пространство внутри Североатлантического альянса предложил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Как заметил генерал-лейтенант, в настоящее время переброска солдат и военной техники - это «удивительно сложный процесс в ряде стран». При этом военный выразил мнение, что войска союзников должны иметь возможность перемещения «столь же быстро, как и мигранты», передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад в НАТО начали репетировать блокаду Калининградской области. Как тогда отмечалось, западные генералы боятся, что Россия может блокировать Прибалтику за 36 часов.