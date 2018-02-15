2018-02-15T14:47:51+03:00
В мире

Страны НАТО договорились создать «военный Шенген»

Министры обороны стран-членов альянса поддержали учреждение командного штаба по переброске сил в Европе
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Министры обороны стран-членов НАТО поддержали учреждение командного штаба по переброске сил в ЕвропеМинистры обороны стран-членов НАТО поддержали учреждение командного штаба по переброске сил в ЕвропеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 15 февраля, появилась информация о том, что министры обороны стран-членов НАТО договорились создать подобие «военного Шенгена» в европейских границах альянса.

Как рассказал журналистам военно-дипломатический источник, главы оборонных ведомств НАТО на встрече в Брюсселе одобрили учреждение командного штаба для обеспечения переброски сил и средств в Европе.

Стоит отметить, что создать «безграничное» пространство внутри Североатлантического альянса предложил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Как заметил генерал-лейтенант, в настоящее время переброска солдат и военной техники - это «удивительно сложный процесс в ряде стран». При этом военный выразил мнение, что войска союзников должны иметь возможность перемещения «столь же быстро, как и мигранты», передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад в НАТО начали репетировать блокаду Калининградской области. Как тогда отмечалось, западные генералы боятся, что Россия может блокировать Прибалтику за 36 часов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Турчинов рассказал, почему Киев не развязал войну с Россией
В Москве умер литературный критик, издатель и поэт Александр Шаталов
МИД РФ посулил жесткий ответ но попытки вмешаться во внутренние дела страны
Созданы роботы-тараканы, которые легко преодолевают препятствия
В Киеве потребовали у России отремонтировать оставленные в Крыму украинские корабли
Патриарх Кирилл: Идеалом молодежи должно быть создание семьи
В Вене осудили трех человек, планировавших устроить теракт в Австрии
Рогозин представил экипировку российского солдата будущего
Конверты с белым порошком получили больше 10 посольств в Москве
СМИ: Минобороны запретит военнослужащим пользоваться смартфонами
Лавров посетит Словению и Сербию на следующей неделе
Парламент ЮАР утвердил Сирила Рамафосу новым президентом страны
Психологи выяснили, сколько денег нужно людям для счастья
МВД России нашло на YouTube рекламу и пропаганду наркотиков
Неизвестный стрелок ранил полицейского у здания суда в Киеве