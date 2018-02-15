Хоккеистки сборной России сыграют против Швейцарии в четвертьфинале Олимпиады

СЕГОДНЯ 15:32 2018-02-15T15:32:46+03:00

Это стало известно после поражения 1:5 от Финляндии

Изменить размер текста: A A

В четверг, 15 февраля, на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане хоккеистки сборной России провели свой третий матч на групповом этапе. В соперниках была сборная Финляндии и мы уступили со счетом 1:5. Это - третье подряд поражение нашей команды на турнире.

У нас единственную шайбу на 45-й минуте забросила Анна Шохина. В составе Финляндии отличились Мишель Карвинен (18-я и 21-я минуты), Рийкка Вялиля (40), Миннамари Туоминен (53) и Петра Ниеминен (53).

После этого поражения команда России заняла последнее место в своей группе и теперь ей предстоит поединок четвертьфинала Олимпиады. В соперницах - команда Швейцарии. Матч пройдет послезавтра, в субботу, 17 февраля.