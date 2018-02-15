2018-02-15T15:56:01+03:00
В мире

В Бельгии более 80 вузов подозреваются в выдаче фальшивых дипломов

Учреждения незаконно называют себя университетами и вузами, присваивая студентам ученые степени
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Расследованием дела занялась ведомственная комиссияРасследованием дела занялась ведомственная комиссияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министерство экономики Бельгии начало расследование в отношение восьмидесяти одного вуза страны, подозреваемого в выдаче фальшивых дипломов. Такое заявление сделал глава ведомства Крис Петерс.

Так, министерская инспекция намерена проверить 52 вуза в Брюсселе, 18 учреждений во Фландрии и еще 11 - в Валлонии. Все они предлагали как заочное обучение, так и занятия "ex cathedra".

"Инспекция министерства экономики призвана установить, предоставляют ли эти вузы достоверную информацию о предлагаемых курсах и дипломах", - передает газета Libre Belgique со ссылкой на Петерса.

Между тем, самым распространенным нарушением является незаконное обретение образовательным учреждением статуса университета или института, а также присваивание студентам степеней бакалавра, магистра или доктора при отсутствии соответствующего права на это.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Турчинов рассказал, почему Киев не развязал войну с Россией
В Москве умер литературный критик, издатель и поэт Александр Шаталов
МИД РФ посулил жесткий ответ но попытки вмешаться во внутренние дела страны
Созданы роботы-тараканы, которые легко преодолевают препятствия
В Киеве потребовали у России отремонтировать оставленные в Крыму украинские корабли
Патриарх Кирилл: Идеалом молодежи должно быть создание семьи
В Вене осудили трех человек, планировавших устроить теракт в Австрии
Рогозин представил экипировку российского солдата будущего
Конверты с белым порошком получили больше 10 посольств в Москве
СМИ: Минобороны запретит военнослужащим пользоваться смартфонами
Лавров посетит Словению и Сербию на следующей неделе
Парламент ЮАР утвердил Сирила Рамафосу новым президентом страны
Психологи выяснили, сколько денег нужно людям для счастья
МВД России нашло на YouTube рекламу и пропаганду наркотиков
Неизвестный стрелок ранил полицейского у здания суда в Киеве