В Бельгии более 80 вузов подозреваются в выдаче фальшивых дипломов

СЕГОДНЯ 15:56 2018-02-15T15:56:01+03:00

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Министерство экономики Бельгии начало расследование в отношение восьмидесяти одного вуза страны, подозреваемого в выдаче фальшивых дипломов. Такое заявление сделал глава ведомства Крис Петерс.

Так, министерская инспекция намерена проверить 52 вуза в Брюсселе, 18 учреждений во Фландрии и еще 11 - в Валлонии. Все они предлагали как заочное обучение, так и занятия "ex cathedra".

"Инспекция министерства экономики призвана установить, предоставляют ли эти вузы достоверную информацию о предлагаемых курсах и дипломах", - передает газета Libre Belgique со ссылкой на Петерса.

Между тем, самым распространенным нарушением является незаконное обретение образовательным учреждением статуса университета или института, а также присваивание студентам степеней бакалавра, магистра или доктора при отсутствии соответствующего права на это.