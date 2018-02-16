2018-02-16T02:39:59+03:00
Спорт

Член МОК из Великобритании покидает ОИ-2018 из-за драки с охранником

Комитет принес извинения за поведение Адама Пенгилли
Юлия ДИВЕЕВА
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Член МОК из Великобритании Адам Пенгилли (справа)Член МОК из Великобритании Адам Пенгилли (справа)Фото: СОЦСЕТИ
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Один из членов Международного олимпийского комитета (МОК) британец Адам Пенгилли вынужден срочно покинуть Пхенчхан, где проходят Зимние Олимпийские игры-2018. Об этом говорится в заявлении комитета.

Известно, что у Пенигилли произошел конфликт с представителем службы безопасности ОИ-2018. Охранник заявил, что член МОК ударил его.

«МОК хочет извиниться за поведение одного из своих членов и очень сожалеет об инциденте. После интервью с офицером по этике МОК он немедленно покинет Олимпийские игры и Южной Корее», - отметили в комитете.

Организация заверила, что Пенгилли извинился перед пострадавшим. Сам он заявляет, что не бил охранника, «хотя на видеозаписи все выглядит по-другому», сообщает портал Inside the games.

«Охранник слишком долго рассматривал мою аккредитацию, пытался ее сфотографировать, поэтому я пробежал мимо него. Я слышал, как он просил меня остановиться, но я проигнорировал его просьбу», - объяснил суть конфликта Пенгилли.

Сотрудник безопасности рассказал, что британец проигнорировал его указания, а потом угрожал ему, что он больше не будет работать на Олимпиаде, если расскажет своему начальнику об инциденте.

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