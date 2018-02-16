Македония может получить новое название страны уже к лету

СЕГОДНЯ 15:07 2018-02-16T15:07:51+03:00

Об этом сообщил министр иностранных дел Македонии Никола Димитров

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К июню 2018 Македония может получить новое название страны. Об этом заявил македонский министр иностранных дел страны Никола Димитров.

«Делаем все возможное, чтобы в июне было политическое решение. Надеемся убедить в этом Грецию, достигнуть консенсус. Это было бы хорошим результатом совместной работы Македонии, Болгарии, наших соседей, всей Европы», — сказал Димитров.

Он отметил, что Европа не может развиваться стабильно без участия Балкан.

«Сейчас мы уже являемся частью европейского сообщества в области безопасности и по этой теме мы сегодня и будем разговаривать», — добавил глава МИД Македонии, передает ТАСС.

Напомним, в течение 30 лет продолжается спор между Македонией и Грецией по поводу названия балканской страны, которое совпадает с названием северной греческой области. Афины стремятся добиться изменения названия бывшей югославской республики, а также выступает против ее вступления в Евросоюз и НАТО.

По данным СМИ, новым названием Македонии может быть один из следующих вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).