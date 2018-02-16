В Швеции создали инвестиционный фонд виски

СЕГОДНЯ 18:54 2018-02-16T18:54:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Швеции создали новый инвестиционный фонд виски.

Как сообщает британская газета The Independent, состоятельные жители Швеции теперь могут вкладывать деньги в редкие сорта крепкого алкоголя. Инициатором создания нового фонда односолодового виски (The Single Malt Fund) стал бизнесмен Кристиан Свантессон.

Ожидается, что элитные сорта алкоголя будут продавать на интернет-сайте. Деятельность фонда будет мониторить шведский финансовый надзорный орган.

По мнению автора инициативы, таким образом инвестиционный фонд виски станет первым в мире, который будет регулироваться соответсвующими органами.

Напомним, ранее бутылка односолодового японского виски марки Yamazaki 50 Years ушла с молотка на аукционе в Гонконге за рекордные 299 тысяч долларов.