2018-02-16T18:54:17+03:00
В мире

В Швеции создали инвестиционный фонд виски

Состоятельные жители смогут вкладывать деньги в редкие сорта крепкого алкоголя
Екатерина БОЛГОВА
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В Швеции появился инвестиционный фонд вискиВ Швеции появился инвестиционный фонд вискиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Швеции создали новый инвестиционный фонд виски.

Как сообщает британская газета The Independent, состоятельные жители Швеции теперь могут вкладывать деньги в редкие сорта крепкого алкоголя. Инициатором создания нового фонда односолодового виски (The Single Malt Fund) стал бизнесмен Кристиан Свантессон.

Ожидается, что элитные сорта алкоголя будут продавать на интернет-сайте. Деятельность фонда будет мониторить шведский финансовый надзорный орган.

По мнению автора инициативы, таким образом инвестиционный фонд виски станет первым в мире, который будет регулироваться соответсвующими органами.

Напомним, ранее бутылка односолодового японского виски марки Yamazaki 50 Years ушла с молотка на аукционе в Гонконге за рекордные 299 тысяч долларов.

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