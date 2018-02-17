2018-02-17T18:43:01+03:00
В мире

США заявили о готовности к диалогу с Россией по кибербезопасности

Как заявил помощник президента США Герберт Макмастер, это будет возможно, если РФ готова к прекращению кибершпионажа
Екатерина БОЛГОВА
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Помощник президента США по национальной безопасности Герберт МакмастерПомощник президента США по национальной безопасности Герберт МакмастерФото: REUTERS
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Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по вопросам кибербезопасности, если Россия настроена на прекращение кибершпионажа.

"Мы хотели бы с удовольствием начать диалог по кибербезопасности, если Россия серьезно настроена на прекращение такого вида шпионажа. Это своеобразная маскировка, которую используют современные технологии", - сказал Макмастер на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.

Он отметил, что раньше было трудно выявить источники кибершпионажа, в настоящее время это стало возможным, передает ТАСС.

В Мюнхене с 16 по 20 февраля проходит 54-я по счету конференция по безопасности, в которой принимают участие больше 500 политиков, предпринимателей, ученых и правозащитников из различных стран мира. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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