США заявили о готовности к диалогу с Россией по кибербезопасности

СЕГОДНЯ 18:42 2018-02-17T18:43:01+03:00

Как заявил помощник президента США Герберт Макмастер, это будет возможно, если РФ готова к прекращению кибершпионажа

Изменить размер текста: A A

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по вопросам кибербезопасности, если Россия настроена на прекращение кибершпионажа.

"Мы хотели бы с удовольствием начать диалог по кибербезопасности, если Россия серьезно настроена на прекращение такого вида шпионажа. Это своеобразная маскировка, которую используют современные технологии", - сказал Макмастер на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.

Он отметил, что раньше было трудно выявить источники кибершпионажа, в настоящее время это стало возможным, передает ТАСС.

В Мюнхене с 16 по 20 февраля проходит 54-я по счету конференция по безопасности, в которой принимают участие больше 500 политиков, предпринимателей, ученых и правозащитников из различных стран мира. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.