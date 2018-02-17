США заявили о готовности к диалогу с Россией по кибербезопасности
Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по вопросам кибербезопасности, если Россия настроена на прекращение кибершпионажа.
"Мы хотели бы с удовольствием начать диалог по кибербезопасности, если Россия серьезно настроена на прекращение такого вида шпионажа. Это своеобразная маскировка, которую используют современные технологии", - сказал Макмастер на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.
Он отметил, что раньше было трудно выявить источники кибершпионажа, в настоящее время это стало возможным, передает ТАСС.
В Мюнхене с 16 по 20 февраля проходит 54-я по счету конференция по безопасности, в которой принимают участие больше 500 политиков, предпринимателей, ученых и правозащитников из различных стран мира. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.