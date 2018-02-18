2018-02-18T06:28:53+03:00
В мире

В Британии произошло землетрясение – сильнейшее за последние десять лет

Подземные толчки ощущались на территории Уэльса и юго-западной Англии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Это землетрясение стало сильнейшим в Великобритании за последние десять летЭто землетрясение стало сильнейшим в Великобритании за последние десять летФото: REUTERS
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Британцы пережили сильнейшее за последние десять лет землетрясение: в субботу днем жители Южного Уэльса и юго-западной Англии ощутили подземные толчки магнитудой 4,4. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на данные геологической службы Соединенного Королевства.

Эпицентр зафиксированного в 14:30 по местному времени (17:30 мск) землетрясения находился примерно в 18 километрах от города Суонси, а его очаг залегал на глубине 11 км. Из-за этого из студенческого общежития Университета Суонси даже эвакуировали людей.

Отмечается, что подземные толчки также ощущались в Ливерпуле, Бирмингеме и Корнуолле. К счастью, никто не пострадал, разрушений тоже нет.

Самое сильное землетрясение в Великобритании произошло в английском графстве Линкольншир в феврале 2008 года – тогда были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2.

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