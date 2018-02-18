В США задержали мужчину, пытавшегося протаранить здание аэропорта в Иллинойсе

18 Февр. 22:06 2018-02-18T22:06:21+03:00

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Американские полицейские задержали мужчину, который пытался протаранить здание главного терминала аэропорта в городе Пеория, штат Иллинойс. Как сообщается в релизе пресс-службы аэропорта, злоумышленник пытался это сделать на угнанном автомобиле около 3 утра субботы (12.00 субботы мск).

"(Джастин) Дими безуспешно пытался въехать на украденном транспортном средстве в фасад главного терминала аэропорта Peoria International Airport", - сообщает пресс-служба.

После того, как ему это не удалось, Дими провел несколько минут на охраняемой территории, а затем попытался забраться в машину заместителя шерифа округа Пеория.

Мужчину удалось задержать на автомобильной стоянке. В настоящее время он находится в госпитале. О состоянии задержанного не сообщается.

По информации властей, случай был единичным. Саперы не обнаружили в здании аэропорта ничего подозрительного, в связи с этим работа была возобновлена.