2018-02-18T22:06:21+03:00
Происшествия

В США задержали мужчину, пытавшегося протаранить здание аэропорта в Иллинойсе

После неудавшейся попытки злоумышленник хотел забраться в автомобиль заместителя шерифа округа Пеори
Екатерина БОЛГОВА
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В США задержали мужчину, пытавшегося протаранить здание аэропортаВ США задержали мужчину, пытавшегося протаранить здание аэропортаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские полицейские задержали мужчину, который пытался протаранить здание главного терминала аэропорта в городе Пеория, штат Иллинойс. Как сообщается в релизе пресс-службы аэропорта, злоумышленник пытался это сделать на угнанном автомобиле около 3 утра субботы (12.00 субботы мск).

"(Джастин) Дими безуспешно пытался въехать на украденном транспортном средстве в фасад главного терминала аэропорта Peoria International Airport", - сообщает пресс-служба.

После того, как ему это не удалось, Дими провел несколько минут на охраняемой территории, а затем попытался забраться в машину заместителя шерифа округа Пеория.

Мужчину удалось задержать на автомобильной стоянке. В настоящее время он находится в госпитале. О состоянии задержанного не сообщается.

По информации властей, случай был единичным. Саперы не обнаружили в здании аэропорта ничего подозрительного, в связи с этим работа была возобновлена.

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