В Бразилии заживо похоронили женщину, которая 11 дней звала на помощь

СЕГОДНЯ 00:11 2018-02-19T00:11:07+03:00

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В Бразилии по ошибке заживо похоронили женщину, которую врачи признали мертвой.

Оказалось, что 37-летняя Розангела Алмейда душ Сантос не умерла, а лишь перенесла септический шок.

Однако родственники похоронили ее в тот же день, когда забрали из больницы. Позже женщина пришла в себя и стала звать на помощь. На протяжении нескольких дней она кричала и пыталась выбраться из гроба. Однако местные жители не стали ей помогать из суеверий.

Через 11 дней после погребения родственники все же выкопали гроб. Открыв крышку, они увидели, что Розангела умерла, но ее тело было еще теплым. На руках и ногах женщины были синяки и кровоподтеки. НА крышке были выбиты несколько гвоздей, а также там остались ее обломанные ногти.

Начато расследование. В больнице, допустившей ошибку, пообещали предоставить всю необходимую информацию, сообщает Daily Star.