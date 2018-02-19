В Ираке школьницу из ФРГ приговорили к шести годам тюрьмы за членство в ИГ*
Иракский суд приговорил 17-летнюю девушку из Германии к шести годам тюрьмы за членство в *ИГИЛ и незаконное пересечение границы Ирака, пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на осведомленные источники в юридических кругах.
При этом издание отмечает, что ни МИД ФРГ, ни иракские официальные лица информацию о приговоре юной немке пока не подтвердили. К тому же, подробности судебных слушаний в Багдаде не разглашаются, потому что подсудимая – не только иностранка, но еще и несовершеннолетняя.
Известно, что её зовут Линда В., жила с мамой и папой в Саксонии. А летом 2016 года она приняла ислам и сбежала из дома, родители объявили дочку в розыск. Несколько недель назад дело о пропаже школьницы из Саксонии закрыли, но теперь, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами его возобновят.
Задержали беглянку вместе с еще парой десятков джихадисток из разных стран иракские военные, когда освобождали Мосул от террористов. Тогда Линде было ещё 16 лет.
По словам собеседников газеты, в несовершеннолетней «террористке» уже опознали пропавшую в Германии девочку, гражданке ФРГ оказывается консульская помощь.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
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