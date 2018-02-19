2018-02-19T15:40:25+03:00
В мире

Глава МИД Турции пригрозил дать вооруженный отпор сирийской армии в Африне

Анкара предостерегла Дамаск от поддержки курдских «террористов»
Денис СУХОВ
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анкара не видит проблемы в том, что правительственные войска Сирии войдут в Африн при условии, что они зачистят регион от курдских вооруженных формирований. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

При этом министр предостерег Дамаск от поддержки курдских «Сил народной самообороны».

«Важна причина, ради которой в этот регион войдут силы (сирийского) режима. Если для борьбы с Рабочей партией Курдистана, то у нас с этим проблем не возникнет. Но если для защиты отрядов «Сил народной самообороны», то турецкие войска никто не сможет остановить», - заявил Чавушоглу.

Напомним, с 20 января Турция проводит в кантоне Африн на севере Сирии военную операцию «Оливковая ветвь». По словам Чавушоглу, ее цель — борьба с курдскими вооруженными формированиями, которые Анкара считает террористическими.

«Цель нашей операции «Оливковая ветвь» для всех ясна - мы боремся с терроризмом в этом регионе. Мы также подчеркиваем необходимость сохранения территориальной целостности Сирии», - добавил дипломат.

Как сообщал ранее сайт «КП», в ближайшие несколько часов в Африн войдут силы правительственной армии Сирии, которые займут позиции на границе с Турцией. Соответствующая договоренность с местными курдами была достигнута на переговорах в Алеппо.

Отметим, что официально Дамаск считает турецкую военную операцию на севере Сирии актом вооруженной агрессии.

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