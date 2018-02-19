2018-02-19T16:54:43+03:00
Политика

МИД РФ призвал к скорейшему выполнению решений сочинского конгресса по Сирии

Как выяснилось, в Москве обеспокоены угрозой раздробления Сирии
Дарья ИВАШКИНА
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Здание министерства иностранных дел РоссииЗдание министерства иностранных дел РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 19 февраля, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва видит угрозу раздробления Сирии. При этом дипломат призвал к скорейшему выполнению решений, принятых на Конгрессе сирийского национального диалога (КСНД), который состоялся 30 января в Сочи.

«Нужно как можно активнее вести работу по выполнению решений сочинского конгресса, в особенности в том, что касается создания конституционной комиссии и проведения конституционной реформы», - цитирует заместителя главы МИД нашей страны ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце января в Сочи состоялся Конгресс сирийского нацдиалога. Как отмечалось, главным результатом прошедшего форума стал первый за долгое время реальный шаг в сторону конституционной реформы в САР. Вообще, участники КСНД сформулировали в общей сложности 12 принципов урегулирования ситуации в арабской республике.

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