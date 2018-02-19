Путин выделил 8 млрд рублей НКО на социально значимые проекты

СЕГОДНЯ 17:48 2018-02-19T18:24:11+03:00

В 2018 году Фонд президентских грантов должен будет провести два конкурса на получение господдержки

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 19 февраля, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении восьми миллиардов рублей некоммерческим организациям (НКО). Как отмечается в документе, деньги должны пойти на реализацию неправительственными организациями социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Согласно распоряжению главы нашего государства, в 2018 году Фонд президентских грантов должен будет провести два конкурса, в рамках которых выделенные средства и будут распределены между НКО.

Напомним, в 2017 году на поддержку НКО было выделено более 6,5 миллиарда рублей. Эти деньги получили 3213 организаций из всех 85 регионов России. Причем в прошлом году государство поддерживало НКО по 12 направлениям, среди которых социальная защита граждан и охрана здоровья.