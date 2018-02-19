2018-02-19T19:26:39+03:00
В мире

В Испании начался суд по делу «русской мафии»

Прокуратура страны потребовала приговорить большинство из 18 обвиняемых к 5,5 годам тюрьмы
Дарья ИВАШКИНА
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В Испании начался суд по делу «русской мафии»В Испании начался суд по делу «русской мафии»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 19 февраля, в Испании начался суд по делу «русской мафии», по которому проходят 18 выходцев из России, обвиняемых в Мадриде в отмывании денег.

Как стало известно, в ходе первого судебного заседания прокуратура потребовала приговорить большинство из 18 подсудимых, в том числе депутата Госдумы Владислава Резника, к пяти с половиной годам заключения и штрафу в 100 миллионов евро.

Кроме того, сторона обвинения попросила восемь с половиной лет лишения свободы для предполагаемого лидера преступной группировки Геннадия Петрова. Однако его дело не рассматривается в данном процессе, передает местное информагентство EFE.

По данным прокуратуры, с 1996 года подсудимые отмывали в Испании крупные суммы денег, полученные преступным путем.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, в 2016 году Интерпол даже объявлял в розыск российского парламентария Владислава Резника и его супругу Диану Гиндин. Однако вскоре Испания отказалась от идеи арестовать депутата: тогда национальная судебная коллегия страны аннулировала международный ордер, выданный за несколько недель до этого.

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