2018-02-20T17:26:43+03:00
Политика

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 1 марта

Об этом сообщил сопредседатель его избирательного штаба Александр Румянцев
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Действующий президент России Владимир Путин обратится с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию 1 марта.

Об этом сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина Александр Румянцев, передает спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Напомним, ранее глава российского государства выступал с обращением перед Федеральным собранием традиционно в декабре. Однако в конце прошлого года состоялась лишь большая пресс-конференция Путина, а выступление перед членами Федерального собрания было перенесено.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что послание Федеральному собранию состоится до выборов. Ранее ожидалось, что российский президент огласит свое послание в промежуток с 6 по 10 февраля, то есть до начала официальной агитационной кампании по выборам главы государства. Позже сообщалось о переносе сроков мероприятия на 27 февраля.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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