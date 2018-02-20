Стало известно, где пройдет саммит G20 в 2019 году

СЕГОДНЯ 14:36 2018-02-20T14:36:54+03:00

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Местом проведения саммита G20 в 2019 году станет японский город Осака. Соответствующее решение приняло правительство страны восходящего Солнца.

Отмечается, что выбор пал именно на этот город из-за наличия всей необходимой инфраструктуры и большого количества отелей, в которых можно разместить высокопоставленных лиц.

При этом местом для проведения встречи министров финансов и глав Центробанков "Большой двадцатки" вероятно станет другой японский город - Фукуока.

Как сообщил телеканал NHK во вторник, точная дата начала саммита пока не определена. Скорее всего, мероприятие будет запланировано на конец июня или начало июля.

Напомним, о том, что именно Япония станет организатором саммита G20 в 2019 году стало известно еще летом 2017-го. Об этом рассказала канцлер ФРГ Ангела Мергель по итогам форума в немецком Гамбурге.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в этом году встреча лидеров двадцати ведущих экономических держав пройдет в Аргентине, а через два года - в Саудовской Аравии.