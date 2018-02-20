2018-02-20T18:12:01+03:00
Политика

СМИ сообщили, что проправительственные силы Сирии вступают в Африн

Ранее власти Турции пригрозили последствиями для сирийского правительства в случае ввода войск
Екатерина БОЛГОВА
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Турецкие солдаты в АфринеТурецкие солдаты в АфринеФото: REUTERS
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Во вторник, 20 февраля, проправительственные силы Сирийской Арабской Республики начали входить в район Африн на севере страны. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в шиитской партии "Хезболлах".

Отмечается, что вооруженные проправительственные формирования прибывают в Африн из Алеппо. Официальные власти Сирии пока не комментируют ситуацию.

Как сообщал сайт kp.ru, с 20 января власти Турции проводят в Африне на севере Сирии военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз». За это время, по данным Генштаба Турции, было уничтожено 1715 боевиков.

Официальный Дамаск осудили действия Турции. При этом турецкая сторона пригрозила последствиями для сирийского правительства в случае ввода войск. В Кремле призвали стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.

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