2018-02-20T19:29:53+03:00
Общество

Решивший переехать в Алжир Жерар Депардье сохранит саранскую прописку

Глава города Петр Тултаев заверил, что не имеет претензий к французскому актеру
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актер Жерар ДепардьеАктер Жерар ДепардьеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Власти города Саранска пообещали не лишать прописки французского актера Жерара Депардье, имеющего гражданства России и Бельгии. Такое заявление сделал мэр столицы Республики Мордовия Петр Тултаев.

Градоначальник подчеркнул, что не имеет к артисту никаких претензий.

"Он - человек свободный и волен выбирать по своему усмотрению и желанию, где ему будет хорошо, вольготно. Он у нас прописан, но не живёт. Он - человек мира. Какая обида? Это его право", - цитирует радиостанция "Говорит Москва" Тултаева.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 68-летний Депардье заявил о намерении переехать в Алжир, где, по его словам, живут интеллигентные люди, проявляющие уважение к французам.

Напомним, что актер покинул родную страну еще в 2012 году после того, как власти резко повысили налог для состоятельных граждан. Через год француз получил российское гражданство, а позже еще и квартиру в Саранске.

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