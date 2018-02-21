Население Украины сократится вдвое к концу этого столетия

СЕГОДНЯ 06:32 2018-02-21T08:09:23+03:00

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Через 80 лет, к концу XXI века численность жителей Украины сократится вдвое – до 20 миллионов человек. Сколько людей сейчас проживает в республике неизвестно – последняя перепись проходила в 2001 году. Она показала, что на Украине живут 48,5 миллиона граждан.

При переписи 1989 года этот показатель равнялся 52 миллионам. Ежегодно население Украины сокращается примерно на 200 тысяч человек. Причинами являются сразу несколько факторов - массовая эмиграция, высокая смертность и низкая рождаемость.

Эксперты отмечают, что сегодня за границей находятся от трех до восьми миллионов украинцев, эмигрировавших из страны ради работы. Еще не меньшее количество украинцев являются сезонными работниками, которые пользуются безвизовым режимом с ЕС и какими-то «короткими программами», передает ТАСС.

А Национальная академия наук признала, что в 2018 году Украина вошла в топ -5 стран с самой низкой рождаемостью – сокращение на 18%.