Источник сообщил, что послы ЕС согласовали продление санкций против российских граждан и компаний

СЕГОДНЯ 15:51 2018-02-21T15:51:08+03:00

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Источник в Совете Евросоюза сообщил, что послы 28 стран ЕС договорились продлить на шесть месяцев санкции против российских граждан и компаний.

Он отметил, что в дальнейшем принятое решение должно быть формально одобрено Советом ЕС. А затем оно вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС, передает ТАСС.

В настоящее время ограничительные меры действуют в отношении 150 россиян и 38 российских компаний. В марте 2015 года европейские лидеры провели зависимость между решением об отмене антироссийских санкций с полной реализацией минских договоренностей по Донбассу. Ограничительные меры теперь продлеваются формально, исходя из этого признака, хотя Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.

Напомним, в отношении РФ Евросоюз ввел экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.