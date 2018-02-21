Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-издания "МБХ медиа"
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заблокировала сайт "МБХ медиа", который принадлежит бывшему главе ЮКОСа
Уточняется, что меры были приняты после получения соответствующего запроса Генеральной прокуратуры России.
"Доступ к данному сайту ограничивается на основании требования, поступившего в Роскомнадзор из Генеральной прокуратуры", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там также пояснили, что интернет-издание было заблокировано на основании статьи об информации, информационных технологиях и о защите информации. Она обязывает ограничивать доступ к материалам иностранной или деятельность которой является нежелательной на территории нашей страны.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Ходорковский был помилован президентом РФ Владимиром Путиным 20 декабря 2013 года, после чего воссоединился с семьей в Германии.