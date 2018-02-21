Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-издания "МБХ медиа"

СЕГОДНЯ 21:01 2018-02-21T21:01:50+03:00

Сайт был заблокирован на основании закона об информации Фото: Анастасия ОСИПОВА

Такие меры были приняты по требованию Генеральной прокуратуры России

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заблокировала сайт "МБХ медиа", который принадлежит бывшему главе ЮКОСа

Уточняется, что меры были приняты после получения соответствующего запроса Генеральной прокуратуры России.

"Доступ к данному сайту ограничивается на основании требования, поступившего в Роскомнадзор из Генеральной прокуратуры", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там также пояснили, что интернет-издание было заблокировано на основании статьи об информации, информационных технологиях и о защите информации. Она обязывает ограничивать доступ к материалам иностранной или деятельность которой является нежелательной на территории нашей страны.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Ходорковский был помилован президентом РФ Владимиром Путиным 20 декабря 2013 года, после чего воссоединился с семьей в Германии.