Советник Трампа рассказал, как США готовятся к "звездным войнам"

СЕГОДНЯ 21:31 2018-02-21T21:31:27+03:00

По словам Герберта Макмастера, американцы не хотят войны в космосе, но будут и дальше увеличивать оборонный потенциал

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Соединенные Штаты намерены увеличить выделение средств на развитие космической обороны более чем на миллиард долларов в 2019 году, а в последующие пять лет — еще на восемь миллиардов. Об этом говорится в предложенном президентом США Дональдом Трампом бюджете на грядущий финансовый год.

По словам помощника главы государства по национальной безопасности Герберта Макмастера, американцы не хотят войны в космосе, но должны быть готовы к ней.

"Космос сейчас наряду с землей, морем и воздухом стал боевым доменом и, пусть мы бы не хотели выводить конфликты в космос, Соединенные Штаты будут готовы на случай, если это произойдет", - сказал он в ходе заседания Национального космического совета США.

Советник Трампа подчеркнул, что напряжение в звездном пространстве действительно растет, и все это - вина неких "противников".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в данном случае в Вашингтоне имеют ввиду именно Китай и Россию.

Между тем, напомним, что милитаризация космоса запрещена международным Договором от 1967 года.