2018-02-22T07:26:02+03:00
В мире

Родители Меланьи Трамп скоро получат американское гражданство

Тесть и теща президента США уже имеют вид на жительство
Юлия ДИВЕЕВА
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Родители Меланьи Трамп скоро станут гражданами СШАРодители Меланьи Трамп скоро станут гражданами СШАФото: REUTERS
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Мать и отец первой леди США Меланьи Трамп в скором времени смогут получить американские паспорта и стать полноправными гражданами страны. Об этом стало известно от юриста Майкла Уалдса, который представляет интересы супруги президента и ее родителей.

По его словам, Виктор и Амалия Кнавс находятся в США на законных основаниях, и уже имеют вид на жительство. При этом юрист не стал уточнять, когда пара переехала в США из Словении, и как получила грин-карты. Он подчеркнул, что Кнавсы не входят в администрацию президента, «и семья просит с уважением относиться к их праву на личную жизнь», пишет газета The Washington Post,

О гражданстве родителей Меланьи вспомнили американские правозащитники, которые пытаются не допустить ужесточения правил въезда в страну иммигрантов. Ранее президент не раз неодобрительно высказывался о законах, которые поддерживают «цепную миграцию» и позволяют одному иммигранту пригласить в США всех своих ближних и дальних родственников.

Также Трамп выступает против визовой лотереи, поскольку, по его мнению, по ней в страну переселяются «худшие представители общества».

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