2018-02-22T08:35:15+03:00
В мире

Пентагон: США поставят Швеции четыре комплекса ПРО Patriot PAC-3 на сумму $3,2 млрд

Вместе с пусковыми установками Стокгольм получит ракеты-перехватчики, радары и сопутствующее оборудование
Денис СУХОВ
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Пентагон: США поставят Швеции четыре комплекса ПРО Patriot PAC-3 на сумму $3,2 млрдПентагон: США поставят Швеции четыре комплекса ПРО Patriot PAC-3 на сумму $3,2 млрдФото: REUTERS
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Госдепартамент США одобрил поставку Швеции четырех зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3+. Об этом сообщило агентство Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Предполагается, что помимо пусковых установок Стокгольм получит 200 ракет-перехватчиков, радиолокационные станции и сопутствующее оборудование. Также американские специалисты окажут содействие при развертывании и эксплуатации комплексов. Общая стоимость поставки оценивается в 3,2 млрд долларов.

«Предлагаемая продажа этого оборудования и его (техническая) поддержка не изменят военный баланс сил в регионе», - говорится в сообщении Минобороны США.

Таким образом, в случае заключения сделки Швеция может стать первой страной за пределами НАТО, которая примет на вооружение комплексы Patriot. Ранее заинтересованность в приобретении этих систем выражали Польша и Румыния.

Отмечается, что Госдепартамент уже уведомил Конгресс США о принятом решении, теперь законодатели могут в течение 30 дней изучать условия контракта и будут иметь возможность его заблокировать.

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