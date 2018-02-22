2018-02-22T11:34:13+03:00
Наука

Ученые рассказали о необычных свойствах ГМО-кукурузы

Она оказалась полезнее, обычной
Юлия ЩЕРБАКОВА
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ГМО-кукуруза оказалась полезнее обычнойГМО-кукуруза оказалась полезнее обычной
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Итальянские ученые установили, что генно-модифицированная кукуруза безопасна для здоровья человека. А по некоторым параметрам она признана даже более полезной, чем натуральная. К таким выводам эксперты пришли, проведя анализ более шести тысяч исследований ГМО-кукурузы, которые были проведены за последний 21 год.

На основе этих исследований специалисты смогли подтвердить, что генно-модифицированная кукуруза не причиняет никакого вреда здоровью животных и человека. Кроме того, она может оказывать на здоровье и благоприятное воздействие. Так, в ГМО-кукурузе на 36,5% реже выявляются микотоксины – вещества, которые вырабатываются плесневыми грибами. Микотоксины ядовиты для животных и людей. Также они являются природными загрязнителями многих фруктов, овощей и злаков, в том числе кукурузы, передает сайт телеканала «Звезда».

Согласно данным ученых, ГМО-кукуруза позволяет увеличить урожайность на 5,6–24,5% по всему миру, пишет сетевое издание m24.ru.

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