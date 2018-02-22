2018-02-22T17:40:20+03:00
Москва

Аэропорты Москвы готовы к работе в грядущие сильные морозы

По прогнозам, аномальные холода придут в столицу в ближайшие выходные
Дарья ИВАШКИНА
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Аэропорты Москвы готовы к работе в грядущие сильные морозыАэропорты Москвы готовы к работе в грядущие сильные морозыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево заявили о готовности работать в аномальные морозы, которые синоптики обещают жителям столицы в ближайшие выходные.

В частности, в Домодедово с 23 февраля планируется заправлять перронную технику арктическим дизельным топливом. А для машин там уже подготовили специальные обогреваемые боксы. «Московский аэропорт Домодедово подготовлен к работе при низких температурах. С 23 февраля перронная техника будет заправляться арктическим дизельным топливом, которое рассчитано на эксплуатацию при температуре до -54 градусов. Для машин подготовлены обогреваемые боксы», - заявили агентству «Москва» в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее синоптики дали прогноз погоды в Москве на конец февраля и начало марта. Как выяснилось, в ближайшее время ночная стужа в мегаполисе окрепнет до -25 градусов, а дневные холода - до -18. Причем морозы, как говорят метеорологи, не уйдут из столицы до 8 марта.

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