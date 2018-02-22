2018-02-22T17:44:54+03:00
Происшествия

В Брюсселе полиция провела спецоперацию по ложной тревоге

Гражданин Польши сообщил об убийстве, но тело по указанному адресу не нашли
Алексей КАРЕЛИН
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Сообщение поляка переполошило брюссельский город.Сообщение поляка переполошило брюссельский город.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Брюсселе в коммуне Фора полиция оцепила квартал, чтобы поймать убийцу. О нем сообщил продавец одного из магазинов. К нему забежал некий гражданин Польши и с ужасом рассказал об убийстве в доме неподалеку, около площади Сен-Дени. В нем якобы находилась группа вооруженных людей.

Полиция выехала на указанный адрес. Подступы к дому заблокировали, провели обыски в квартирах. К зданию подъехали и спасатели с пожарными. Школу неподалеку оцепили в целях предосторожности, детей загнали внутрь. Однако никаких следов преступления, как и самих преступников полиция не нашла, сообщает Le Soir.

Правоохранительные органы решили подстраховаться и оцепили район. В нем работали снайперы, антитеррористический спецназ, на низкой высоте курсировал вертолет. Местных жителей просили не выкладывать в интернет фотографии проходящей операции, дабы не раскрыть преступникам действия спецназа. В итоге тревогу признали ложной.

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