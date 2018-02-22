2018-02-22T18:30:27+03:00
В мире

Коалиция во главе с США признала гибель 841 мирного жителя в Ираке и Сирии

По еще 485 сообщениям о жертвах среди гражданского населения в настоящее время проводится расследование
Дарья ИВАШКИНА
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США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию «Непоколебимая решимость»США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию «Непоколебимая решимость»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международная коалиция во главе с США признала, что с начала антитеррористической операции «Непоколебимая решимость», то есть с августа 2014 года, в результате ее авиаударов в Сирии и Ираке погиб 841 мирный житель.

«Основываясь на доступной информации, объединенный штаб операции считает, что по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость"», - говорится в заявлении союзников. Также там отмечается, что в настоящее время еще 485 сообщений о жертвах среди гражданского населения пока изучаются.

Как выяснилось, с августа 2014 года по январь текущего года авиация коалиция нанесла в общей сложности более 29 тысяч ударов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в середине прошлого года возглавляемая Соединенными Штатами коалиция сообщала о гибели 624 мирных жителей в ходе ее операции против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

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