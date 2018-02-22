Коалиция во главе с США признала гибель 841 мирного жителя в Ираке и Сирии
Международная коалиция во главе с США признала, что с начала антитеррористической операции «Непоколебимая решимость», то есть с августа 2014 года, в результате ее авиаударов в Сирии и Ираке погиб 841 мирный житель.
«Основываясь на доступной информации, объединенный штаб операции считает, что по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость"», - говорится в заявлении союзников. Также там отмечается, что в настоящее время еще 485 сообщений о жертвах среди гражданского населения пока изучаются.
Как выяснилось, с августа 2014 года по январь текущего года авиация коалиция нанесла в общей сложности более 29 тысяч ударов.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в середине прошлого года возглавляемая Соединенными Штатами коалиция сообщала о гибели 624 мирных жителей в ходе ее операции против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).