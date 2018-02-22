2018-02-22T19:42:36+03:00
Общество

В России заработал сайт сдачи ненужных подарков на 23 февраля

Защитники отечества смогут обменять подарочный хлам на цветы
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Накануне сайты "Юла" и "Авито" провели опрос, в ходе которого выяснилось, что самыми нежеланными подарками на 23 февраля у представителей сильного пола считаются средства гигиены и носки, а также нижнее белье.Накануне сайты "Юла" и "Авито" провели опрос, в ходе которого выяснилось, что самыми нежеланными подарками на 23 февраля у представителей сильного пола считаются средства гигиены и носки, а также нижнее белье.Фото: EAST NEWS
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Мужчины, которым определенно претит ставший уже придчей во языцах стандартный подарочный набор на 23 февраля от своих вторых половинок - всевозможных пен для бритья, носков, дезодорантов и кружек для чая и кофе - смогут без сожаления с ним расстаться. Российские новаторы запустили в стране сайт «23 на 8» для тех, кому надоело получать в подарок на 23 февраля «жуткую обыденность».

Ресурс получил название "23 на 8" не просто так. Всем желающим расстаться с ненавистными подарками будет предложено обменять их на букет цветов, который будет вручен девушке восьмого марта.

Чтобы реализовать идею, достаточно пройти простейшее анкетирование, указав имя и номер телефона, затем дождаться курьера и отдать ему подарок и доплату в виде денежной суммы. Причем, как уверяют вдохновители идеи, цветочные расценки будут вполне приемлемые. В отличие от тех запредельных цен, что «радуют» мужской глаз 8 марта. К обмену на цветы принимаются также и бритвенные станки, пишет "Российская газета".

Накануне сайты "Юла" и "Авито" провели опрос, в ходе которого выяснилось, что самыми нежеланными подарками на 23 февраля у представителей сильного пола считаются средства гигиены и носки, а также нижнее белье.

Что до мужских предпочтений, то увидеть искреннюю улыбку своих мужчин смогут дамы, решившие подарить своим защитникам различные девайсы, автомобили, обувь, товары для спорта и одежду.

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