2018-02-22T19:17:18+03:00
В мире

Британка, потратив все деньги на прощание с жизнью, узнала, что ее диагноз был ошибкой

Муж 62-летней женщины уже подал жалобу на клинику
Дарья ИВАШКИНА
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Жительница Великобритании Джеки ДиббЖительница Великобритании Джеки ДиббФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В четверг, 22 февраля, зарубежные СМИ рассказали необычную историю жительницы Великобритании Джеки Дибб. Как оказалось, эта женщина потратила все свои деньги на развлечения и путешествия после того, как узнала о том, что смертельно больна. Однако через год выяснилось, что диагноз был ошибочным.

Как пишут западные журналисты, после того, как врачи сообщили 62-летней британке, что у нее лобно-височная деменция и что жить ей осталось около пяти лет, та, посоветовавшись со своим мужем, решила потратить все скопленные деньги. В частности, пара приобрела новый холодильник за 700 фунтов стерлингов и отдала еще 1,5 тысячи фунтов за отпуск.

Между тем повторное обследование показало, что никакой смертельной болезни у женщины нет, а проблемы с памятью и чувство беспокойства у нее были вызваны антидепрессантами.

Стоит отметить, что муж британки, узнав о врачебной ошибке, подал жалобу на клинику и получил в ответ письмо с извинениями, пишет The Mirror.

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