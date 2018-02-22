22 Февр. 22:07 2018-02-22T22:09:37+03:00

О том, что умер дипломат и журналист Валентин Фалин, сообщил один из его близких родственников

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В четверг, 22 февраля, стало известно, что умер дипломат и журналист Валентин Фалин. Ему был 91 год.

Печальную новость журналистам сообщил один из близких покойного. «Валентин Михайлович скончался сегодня днем», - сказал собеседник РИА Новости.

СПРАВКА «КП»

Фалин многие годы отдал дипломатической службе. Так, с 1971-го по 1978 год он был послом СССР в ФРГ, а в 1988-1991 годах возглавлял международный отдел ЦК КПСС.

Также Валентин Фалин работал обозревателем газеты «Известия», а с 1986-го по 1988 год он был председателем правления агентства печати «Новости» (АПН) - предшественника МИА «Россия сегодня».

В 1992 году Фалин переехал в Германию, где работал профессором истории в Институте изучения проблем мира и безопасности. Но в 2000 году вернулся в Россию и продолжил преподавать в МГИМО.