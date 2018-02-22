Умер дипломат и журналист Валентин Фалин
В четверг, 22 февраля, стало известно, что умер дипломат и журналист Валентин Фалин. Ему был 91 год.
Печальную новость журналистам сообщил один из близких покойного. «Валентин Михайлович скончался сегодня днем», - сказал собеседник РИА Новости.
СПРАВКА «КП»
Фалин многие годы отдал дипломатической службе. Так, с 1971-го по 1978 год он был послом СССР в ФРГ, а в 1988-1991 годах возглавлял международный отдел ЦК КПСС.
Также Валентин Фалин работал обозревателем газеты «Известия», а с 1986-го по 1988 год он был председателем правления агентства печати «Новости» (АПН) - предшественника МИА «Россия сегодня».
В 1992 году Фалин переехал в Германию, где работал профессором истории в Институте изучения проблем мира и безопасности. Но в 2000 году вернулся в Россию и продолжил преподавать в МГИМО.