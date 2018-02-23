Для московских улиц разрабатывают более экологичный противогололедный реагент

СЕГОДНЯ 10:29 2018-02-23T10:29:52+03:00

Столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что используемый сейчас состав вполне оптимален, но работа над его улучшением продолжается

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Специальный институт разрабатывает более экологичную формулу противогололедного реагента для московских улиц. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, выступая на встрече со студентами Российского университета транспорта (МИИТ).

«Мы привлекли для разработки новой формулы реагентов специальный институт, [...] специально сделали максимально щадящий состав», - рассказал мэр, отвечая на жалобы студентов о том, что реагент портит одежду и обувь.

Он отметил, что в европейских городах дороги как правило посыпаю поваренной солью, но в Москве используются специальные реагенты, состав которых на данный момент наиболее оптимален.

«Нам нужно, чтобы транспорт не останавливался. Если мы даже на час опаздываем на МКАДе с работой с реагентами, МКАД останавливается», - пояснил Собянин.

При этом работа над созданием более щадящих и экологичных составов составов продолжается.

«Будем продолжать работать над этим, чтобы эти реагенты были более щадящие, и будем работать над тем, чтобы их посыпали столько, сколько надо, а не столько, сколько Бог на душу положит», - добавил мэр.