23 Февр. 16:47 2018-02-23T16:55:33+03:00

В России отменили НДФЛ на выплаты семьям с детьми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Российский Кабмин на заседании 22 февраля одобрил законопроект, который отменяет необходимость взимания подоходного налога с ежемесячных выплат семьям с детьми. Ранее, 12 февраля, документ одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

«В целях усиления материальной поддержки семей, имеющих детей, законопроектом предлагается установить, что такие ежемесячные выплаты не будут облагаться налогом на доходы физических лиц», - приводится на сайте российского правительства.

С 1 января 2018 года в России стала осуществляться выплата ежемесячных пособий, в которых появился либо первенец, либо семья взяла ребенка на усыновление.

Средний размер выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году — 10,8 тыс. рублей, в 2020 году — 11,1 тыс. рублей.