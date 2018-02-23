2018-02-23T16:55:33+03:00
Политика

В России отменили НДФЛ на выплаты семьям с детьми

Своим решением российское правительство подтвердило курс на усиление материальной поддержки семей, решивших завести ребенка
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В России отменили НДФЛ на выплаты семьям с детьмиВ России отменили НДФЛ на выплаты семьям с детьмиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский Кабмин на заседании 22 февраля одобрил законопроект, который отменяет необходимость взимания подоходного налога с ежемесячных выплат семьям с детьми. Ранее, 12 февраля, документ одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

«В целях усиления материальной поддержки семей, имеющих детей, законопроектом предлагается установить, что такие ежемесячные выплаты не будут облагаться налогом на доходы физических лиц», - приводится на сайте российского правительства.

С 1 января 2018 года в России стала осуществляться выплата ежемесячных пособий, в которых появился либо первенец, либо семья взяла ребенка на усыновление.

Средний размер выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году — 10,8 тыс. рублей, в 2020 году — 11,1 тыс. рублей.

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