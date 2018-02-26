Правительство планирует разрешить уничтожать контрафактный алкоголь без суда

СЕГОДНЯ 04:48 2018-02-26T09:06:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В России хотят разрешить уничтожать контрафактный алкоголь без решения суда. Вице-премьер-министр Александр Хлопонин поручил профильным ведомствам проработать соответствующее предложение.

Как пояснила пресс-секретарь вице-премьера Наталья Платонова, решения суда иногда приходится ждать решения суда от полугода до двух лет, хотя продукцию следует уничтожать сразу после обнаружения.

«Изъятая продукция и сырье все это время занимают место на складах, суммарная площадь которых уже составляет девять гектаров. Если в конце 2017 года их содержание обходилось в 33 млн рублей в месяц, то теперь - 40 млн рублей», - пояснила Платонова в интервью «Известиям».

По ее словам, профильные ведомства должны продумать, какой орган будет отвечать за моментальное принятие решений об уничтожении контрафакта.