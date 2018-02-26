В США учитель вместо того, чтобы разнять дерущихся учеников, снимал их на видео

26 Февр. 16:35 2018-02-26T16:35:34+03:00

Как следует из видео, мужчина снимал все на свой мобильный телефон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Сети набирает обороты видео драки двух старшеклассников, произошедшей в одном из колледжей США. На первый взгляд обычная потасовка. Мальчишки явно что-то не поделили. Однако пикантности и, соответственно, рейтинговости ролику придал попавший в кадр учитель, который в телефоном в руках наблюдает за дракой.

Как следует из видео, вместо того чтобы разнять горячие головы, мужчина мало того, что снимает все на свой мобильный телефон, так еще и подбадривает дерущихся, поясняя как правильно необходимо боксировать. Учителю вторят и окружившие драчунов одноклассники.

Вместо того чтобы разнять дерущихся учеников учитель снимал их на видео.После появления ролика в Сети преподавателя спешно отправили в неоплачиваемый отпуск

Стоит отметить, что после того, как ролик попал в Twitter и, став вирусным, в считанные часы разошелся по всемирной паутине, об инциденте стало известно школьному руководству. Учитель был сразу отправлен в неоплачиваемый административный отпуск. Вернется ли он на свое рабочее место остается пока под вопросом.