Иванка Трамп не желает, чтобы ее сравнивали с сестрой Ким Чен Ына

26 Февр. 18:44 2018-02-26T18:44:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Дочь американского лидера Иванка Трамп рассказала, что она думает по поводу того, что сестру Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в последнее время называют «северокорейской Иванкой», имея ввиду деловые качества девушки и максимальную приближенность к руководителю северокорейского государства.

Как заявила советник главы Белого дома, она резко против каких-либо подобных сравнений. И вообще, если говорить о корейских женщинах, то, по мнению Иванки, уважение заслуживают представительницы юга, а уж никак не севера полуострова. "Я предпочла бы, чтобы меня сравнивали с женщинами в Южной Корее, которые пожинают плоды невероятной демократии в этой стране", - пояснила Иванка Трамп в понедельник в интервью телекомпании NBC.

10 февраля планировалась встреча вице-президента США Майка Пенса с сестрой лидера КНДР Ким Ё Чжон, а также номинальным главой Северной Кореи Ким Ён Намом. Однако из-за ряда критических высказываний Пенса в СМИ в адрес руководства КНДР рандеву так и не состоялось по причине отказа северокорейской стороны.