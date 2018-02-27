Додон: «Молдавия не может дружить с Европой против России»

СЕГОДНЯ 00:25 2018-02-27T00:25:25+03:00

Президент считает, что республика не готова вступить в Евросоюз

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Молдавия, чтобы выжить, необходимо сохранять хорошие отношения как с западом, так и с восточными соседями. Об этом заявил президент республики Игорь Додон.

Он подчеркнул, что разделение политической элиты в последние годы в стране на проевропейскую и пророссийскую негативно сказывалось на Молдавии.

«Мы не можем дружить с Россией против Европы, либо с Европой против России», — подчеркнул глава республики.

По мнению Додона, Молдавия не станет членом Евросоюза, поскольку Брюссель четко дал понять на саммите Восточного партнерства, что не готов к этому, как не готов Кишинев, передает Deutsche Welle.

«Если говорить о европейской интеграции, то с Европой у нас общие границы. ЕС - наш сосед. У нас есть граница с Румынией - страной Евросоюза. У нас есть безвизовый режим - он очень важен для нас. У нас есть соглашение об ассоциации», - напомнил Додон.

Он отметил, что к соглашению у него есть много критических замечаний, но оно действует в стране, реформы проводятся.

«В Молдове треть населения составляют русскоязычные. И когда нас пытаются ставить перед выбором «или-или», то случается то, что произошло на Украине», - считает глава республики.