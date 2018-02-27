Немецкий принц выпал из окна отеля и погиб

СЕГОДНЯ 05:36 2018-02-27T11:09:31+03:00

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В немецком Франкфурте принц династии Гогенцоллернов Карлос Патрик Годхард выпал из окна отеля и погиб. Об этом сообщила местная полиция.

Трагедия произошла 25 февраля. В этот день 39-летнего принца отпустили на выходные из тюрьмы, где он отбывал наказание за финансовые махинации. Аристократ выпал из окна 21-го этажа отеля "Интерконтиненталь", где располагается ресторан. Принц скончался на месте, пишет Frankfurter Allgemeine .

Полиция начала расследование его смерти, и основной версией рассматривается самоубийство аристократа. Неизвестно, зачем Годхард приехал во Франкфурт.

После смерти отца, который коллекционировал произведения искусства, принц унаследовал солидное состояние. Затем он создал компанию по продвижению люксовых брендов в Германии. В 2014 году был отправлен в тюрьму за махинации с несуществующими инвестиционными фондами - на сумму в 8,8 миллиона евро.

Свой четырехлетний срок он отбывал в тюрьме Эскирхен в Северном Рейне-Вестфалии. У него были хорошие шансы выйти на свободу досрочно. По данным администрации тюрьмы, у него не было никаких психических расстройств, он не состоял на учете у психотерапевта.

Две недели назад сайт kp.ru сообщал, что умер принц Хенрик - супруг королевы Дании Маргрете II. Принц-консорт скончался 13 февраля поздно вечером во дворце Фреденсборг. Ему было 83 года.