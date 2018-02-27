Располневшую Камерон Диас папарацци засняли в супермаркете

СЕГОДНЯ 08:34 2018-02-27T11:43:05+03:00

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Голливудская кинозвезда Камерон Диас попала в объектив фотокамеры во время покупок в продуктовом супермаркете. Актриса была одета в мешковатые мятые джинсы и свитер, но папарацци все-равно заметили, что она поправилась.

Репортеры сделали несколько фото, на которых Диас полнее обычного, лицо ее округлилось, стала заметна отечность.

uaibrazil Кэмерон Диас была замечена в продуктовом супермаркете

Буквально несколько дней назад подтвердились слухи о том, что 45-летняя Кэмерон Диас и ее супруг, гитарист рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден, ждут ребенка.

Пара по-тихому сыграла свадьбу в начале января 2015 года. После этого пошли слухи о том, что актриса начала готовиться к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и проходить гормональную терапию. Все это время Диас периодически приписывали беременность, и вот, наконец, очередная процедура ЭКО принесла свои плоды.

Чета Мэдденов при этом никак не комментирует информацию о скором прибавлении в их семействе, поэтому папарацци ищут новые подтверждения этого факта.

Как рассказывал сайт kp.ru, в декабре прошлого года СМИ сообщили, что пара решила стать родителями, усыновив ребенка. В заявлении Кэмерон и Бенджи говорилась, что мальчика или девочку будут искать не в США, потому что в Америке большая очередь на усыновление.