2018-02-27T11:43:05+03:00
Звезды

Располневшую Камерон Диас папарацци засняли в супермаркете

Актриса носит свободную одежду, чтобы скрыть беременность
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Кэмерон ДиасКэмерон ДиасФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Голливудская кинозвезда Камерон Диас попала в объектив фотокамеры во время покупок в продуктовом супермаркете. Актриса была одета в мешковатые мятые джинсы и свитер, но папарацци все-равно заметили, что она поправилась.

Репортеры сделали несколько фото, на которых Диас полнее обычного, лицо ее округлилось, стала заметна отечность.

uaibraziluaibrazil
Кэмерон Диас была замечена в продуктовом супермаркете
170 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram

Буквально несколько дней назад подтвердились слухи о том, что 45-летняя Кэмерон Диас и ее супруг, гитарист рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден, ждут ребенка.

Пара по-тихому сыграла свадьбу в начале января 2015 года. После этого пошли слухи о том, что актриса начала готовиться к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и проходить гормональную терапию. Все это время Диас периодически приписывали беременность, и вот, наконец, очередная процедура ЭКО принесла свои плоды.

Чета Мэдденов при этом никак не комментирует информацию о скором прибавлении в их семействе, поэтому папарацци ищут новые подтверждения этого факта.

Как рассказывал сайт kp.ru, в декабре прошлого года СМИ сообщили, что пара решила стать родителями, усыновив ребенка. В заявлении Кэмерон и Бенджи говорилась, что мальчика или девочку будут искать не в США, потому что в Америке большая очередь на усыновление.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Борис Джонсон: Применение Дамаском химоружия может спровоцировать военный ответ Великобритании
Посол России в Аргентине рассказал подробности "кокаинового дела"
Песков рассказал, от чего зависят сроки гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В 2017 году четыре тысячи человек оштрафовали за курение в неположенных местах
Кремль не видит оснований для переноса послания президента Федеральному собранию
СМИ: США пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских ЗРС С-400
На Неаполь обрушился самый мощный с 1956 года снегопад
Митингующие у Верховной рады забросали камнями полицейских, есть раненные
В РФ завершено проектирование корабельного двигателя пятого поколения
Украина ужесточает наказание за незаконный въезд на территорию страны
Якубович объяснил свои слова о «шизофрении» на «Поле чудес»