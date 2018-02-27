2018-02-27T12:23:38+03:00
Политика

Генпрокурор Украины Луценко набросился на сторонников Саакашвили с топором

Все произошедшее украинские активисты сняли на видео и выложили в Сеть [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Генеральный прокурор Украины Юрий ЛуценкоГенеральный прокурор Украины Юрий ЛуценкоФото: YouTube
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко набросился с топором на активистов на сторонников бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили. Накануне около дома генпрокурора члены Движения новых сил, возглавляемого бывшим президентом Грузии, решили провести пикет и разбили палаточный лагерь.

По словам активистов, устроивших акцию протеста, глава надзорного ведомства вышел к ним с топором, обещал "посадить всех и каждого", а охрана генпрокурора избила двух молодых людей. Активисты сняли все происходящее на видео и выложили его на странице организации в Сети.

«Генпрокурор Юрий Луценко вышел с топором. Он разбил генератор у палаток. Сейчас сюда прибыл наряд патрульной полиции, собирают показания», — сообщили в Facebook пикетчики.

24 февраля Сторонники бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили начали бессрочную акцию протеста возле дома генпрокурора Украины Юрия Луценко. Их требования - освободить соратника политика Севериона Донгадзе.

Сторонники Саакашвили обвинили генпрокурора Украины в нападении с топором на активистов.

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