2018-02-27T21:05:43+03:00
Происшествия

Сбой на Арбатско-Покровской линии метро ликвидировали

Причину остановки движения в столичном метро не назвали
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Движение удалось восстановить быстрее, чем прогнозные 20 минутДвижение удалось восстановить быстрее, чем прогнозные 20 минутФото: Михаил ФРОЛОВ
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На центральном участке Арбатско-Покровской линии метро 27 февраля около 19.35 произошел сбой движения - поезда не ходили от станции Партизанская до Киевской. Из-за чего произошел сбой в Московском метрополитене не назвали, сославшись только, что причина техническая.

Службы метрополитена стали экстренно делать все возможное для скорейшего восстановления движения на участке Арбатско-Покровской линии. Пассажиров временно просили пользоваться другими линиями метро. Движение планировали восстановить в течение 20 минут.

- В 20.08 движение поездов на участке от Партизанской до Киевской оперативно восстановлено и вводится в график. Движение удалось восстановить быстрее, чем прогнозные 20 минут, - сообщили в Московском метрополитене.

И уже в 20.29 в твитере Московского метро появилось сообщение "движение поездов оперативно введено в график".

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