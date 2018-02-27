Сбой на Арбатско-Покровской линии метро ликвидировали

27 Февр. 21:05 2018-02-27T21:05:43+03:00

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На центральном участке Арбатско-Покровской линии метро 27 февраля около 19.35 произошел сбой движения - поезда не ходили от станции Партизанская до Киевской. Из-за чего произошел сбой в Московском метрополитене не назвали, сославшись только, что причина техническая.

Службы метрополитена стали экстренно делать все возможное для скорейшего восстановления движения на участке Арбатско-Покровской линии. Пассажиров временно просили пользоваться другими линиями метро. Движение планировали восстановить в течение 20 минут.

- В 20.08 движение поездов на участке от Партизанской до Киевской оперативно восстановлено и вводится в график. Движение удалось восстановить быстрее, чем прогнозные 20 минут, - сообщили в Московском метрополитене.

И уже в 20.29 в твитере Московского метро появилось сообщение "движение поездов оперативно введено в график".