СМИ: разведка США нашла следы «вмешательства» в выборы «поддерживаемых Россией агентов»

СЕГОДНЯ 08:52 2018-02-28T08:52:41+03:00

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Американская разведка нашла "существенные доказательства" того, что "тайные агенты, поддерживаемые Россией", вмешивались в деятельность сайтов семи штатов перед выборами президента страны 2016 года, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке.

Отмечалось, что вмешательство якобы имело место в штатах Калифорния, Техас, Флорида, Аляска, Аризона, Иллинойс и Висконсин. Агенты внедрялись в работу государственных сайтов и базы регистрации избирателей, хотя искажений результатов не было - "голоса не были изменены, никто из избирателей не был исключен из списков".

Напомним, ФБР и конгресс США проводит расследование приписываемого России "вмешательства в американские выборы". Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Москва категорически отрицает эти обвинения, считая их бездоказательными и голословными. В Кремле и Белом доме также отвергают информацию о связи президента США Дональда Трампа с Россией.