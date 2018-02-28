2018-02-28T08:52:41+03:00
В мире

СМИ: разведка США нашла следы «вмешательства» в выборы «поддерживаемых Россией агентов»

Отмечалось, что вмешательство якобы имело место в штатах Калифорния, Техас, Флорида, Аляска, Аризона, Иллинойс и Висконсин
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments29
Американская разведка якобы нашла "доказательства" вмешательства "поддерживаемых Россией агентов" в выборыАмериканская разведка якобы нашла "доказательства" вмешательства "поддерживаемых Россией агентов" в выборыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американская разведка нашла "существенные доказательства" того, что "тайные агенты, поддерживаемые Россией", вмешивались в деятельность сайтов семи штатов перед выборами президента страны 2016 года, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке.

Отмечалось, что вмешательство якобы имело место в штатах Калифорния, Техас, Флорида, Аляска, Аризона, Иллинойс и Висконсин. Агенты внедрялись в работу государственных сайтов и базы регистрации избирателей, хотя искажений результатов не было - "голоса не были изменены, никто из избирателей не был исключен из списков".

Напомним, ФБР и конгресс США проводит расследование приписываемого России "вмешательства в американские выборы". Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Москва категорически отрицает эти обвинения, считая их бездоказательными и голословными. В Кремле и Белом доме также отвергают информацию о связи президента США Дональда Трампа с Россией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ узнали о том, что МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России
В Македонии состоялся митинг против переименования страны
Украинский закон о статусе русского языка признан неконституционным
Налоговая служба отчиталась о 20% росте поступлений в консолидированный бюджет РФ
Канцлер Австрии на встрече с Путиным предложил углублять отношения двух стран
Аваков рассказал о происхождении виллы на побережье Италии
Песков: Послание Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов
МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве
Алекс Лесли попросил политического убежища в США для себя и Насти Рыбки
Онищенко отверг идею наказания медсестер за подмену детей
Лавров: Военные США готовят Европу к применению тактического ядерного оружия против России
ВС США жалуются на то, что Россия мешает им доминировать
Песков пояснил причину срыва гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В Ираке из плена исламистов освобождены 25 россиянок
На юге Москвы мужчина начал стрельбу из своего окна
Рябков: "вбросы" по "кокаиновому делу" не имеют отношения к реальности
Режиссер «Стражей Галактики» шокировал поклонников фильма новостью о Груте
В Италии карабинер ранил свою жену и взял в заложники дочерей
Милонов потребует от Минкульта запретить экранизацию фильма «Лето» про Виктора Цоя
Россия опротестует запрет WADA на проведение крупных соревнований
Песков отверг связь между визитом Патрушева в Таиланд и задержанием Лесли и Рыбки
Лавров: террористов нельзя делить на «хороших» и «плохих»
Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка
Google по ошибке запретил покупать вино и водяные пистолеты
Умер брат актера Фрунзика Мкртчяна