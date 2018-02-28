Совфед одобрил закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
28 февраля на заседании сенаторы Совета Федерации одобрили закон, который наделяет дополнительными полномочиями Росгвардию. А именно, представители ведомства будут отвечать за безопасность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
Все услуги по охране губернаторов будут производиться исключительно на договорной основе. А средства, которые будут получать в ведомстве за исполнение новых обязанностей, будут идти целиком в федеральный бюджет. Тарифы за услуги росгвардейцев за охрану первых лиц российских регионов будут определены Кабмином в самое ближайшее время.
Через несколько дней закон поступит на подпись президенту Владимиру Путину, и вступит в силу через 180 дней после его опубликования.