Совфед одобрил закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии

СЕГОДНЯ 11:59 2018-02-28T11:59:11+03:00

Все услуги по охране губернаторов будут производиться исключительно на договорной основе. Фото: Олег ЗОЛОТО

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28 февраля на заседании сенаторы Совета Федерации одобрили закон, который наделяет дополнительными полномочиями Росгвардию. А именно, представители ведомства будут отвечать за безопасность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

Все услуги по охране губернаторов будут производиться исключительно на договорной основе. А средства, которые будут получать в ведомстве за исполнение новых обязанностей, будут идти целиком в федеральный бюджет. Тарифы за услуги росгвардейцев за охрану первых лиц российских регионов будут определены Кабмином в самое ближайшее время.

Через несколько дней закон поступит на подпись президенту Владимиру Путину, и вступит в силу через 180 дней после его опубликования.