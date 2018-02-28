2018-02-28T11:59:11+03:00
Политика

Совфед одобрил закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии

Охрана губернаторов будет производиться на договорной основе
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Все услуги по охране губернаторов будут производиться исключительно на договорной основе.Все услуги по охране губернаторов будут производиться исключительно на договорной основе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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28 февраля на заседании сенаторы Совета Федерации одобрили закон, который наделяет дополнительными полномочиями Росгвардию. А именно, представители ведомства будут отвечать за безопасность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

Все услуги по охране губернаторов будут производиться исключительно на договорной основе. А средства, которые будут получать в ведомстве за исполнение новых обязанностей, будут идти целиком в федеральный бюджет. Тарифы за услуги росгвардейцев за охрану первых лиц российских регионов будут определены Кабмином в самое ближайшее время.

Через несколько дней закон поступит на подпись президенту Владимиру Путину, и вступит в силу через 180 дней после его опубликования.

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