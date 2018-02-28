Лавров призвал жестче реагировать на нарушения свобод на Украине

СЕГОДНЯ 12:35 2018-02-28T12:35:57+03:00

Такое заявление глава МИД России сделал в ходе сессии Совета ООН по правам человека

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что международные правозащитные организации должны более жестко реагировать на подавление и нарушения основополагающих прав и свобод на Украине. Такое заявление глава ведомства сделал в ходе своего выступления на сессии Совета ООН по правам человека.

"На Украине воцарилась атмосфера страха и насилия. Широко распространена практика преследования журналистов и священнослужителей, борьбы с инакомыслием. Закрывается въезд деятелям культуры, запрещаются книги, телерадиовещание", - сказал Лавров.

Он также напомнил, что возросло число поджогов и нападений на культурные центры нацменьшинств и дипломатические представительства. По словам министра, сейчас украинские националисты и ультрарадикалы чувствуют себя настоящими хозяевами страны "при полном попустительстве" властей. Об этом свидетельствуют, в частности, зловещие факельные шествия, поджоги и погромы.

Особое внимание глава МИД РФ обратил на принятый ранее на Украине закон, "грубо ограничивающий право национальных меньшинств на получение образования на родном языке".

"Рекомендации Венецианской комиссии по его изменению Киев игнорирует", - цитирует ТАСС министра.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, скандальный закон об образовании предусматривает преподавание лишь на государственном украинском языке, игнорируя пожелания нацменьшинств.