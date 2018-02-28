2018-02-28T12:35:57+03:00
Политика

Лавров призвал жестче реагировать на нарушения свобод на Украине

Такое заявление глава МИД России сделал в ходе сессии Совета ООН по правам человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments29
Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что международные правозащитные организации должны более жестко реагировать на подавление и нарушения основополагающих прав и свобод на Украине. Такое заявление глава ведомства сделал в ходе своего выступления на сессии Совета ООН по правам человека.

"На Украине воцарилась атмосфера страха и насилия. Широко распространена практика преследования журналистов и священнослужителей, борьбы с инакомыслием. Закрывается въезд деятелям культуры, запрещаются книги, телерадиовещание", - сказал Лавров.

Он также напомнил, что возросло число поджогов и нападений на культурные центры нацменьшинств и дипломатические представительства. По словам министра, сейчас украинские националисты и ультрарадикалы чувствуют себя настоящими хозяевами страны "при полном попустительстве" властей. Об этом свидетельствуют, в частности, зловещие факельные шествия, поджоги и погромы.

Особое внимание глава МИД РФ обратил на принятый ранее на Украине закон, "грубо ограничивающий право национальных меньшинств на получение образования на родном языке".

"Рекомендации Венецианской комиссии по его изменению Киев игнорирует", - цитирует ТАСС министра.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, скандальный закон об образовании предусматривает преподавание лишь на государственном украинском языке, игнорируя пожелания нацменьшинств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Македонии состоялся митинг против переименования страны
Украинский закон о статусе русского языка признан неконституционным
Налоговая служба отчиталась о 20% росте поступлений в консолидированный бюджет РФ
Канцлер Австрии на встрече с Путиным предложил углублять отношения двух стран
Аваков рассказал о происхождении виллы на побережье Италии
Песков: Послание Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов
МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве
Алекс Лесли попросил политического убежища в США для себя и Насти Рыбки
Онищенко отверг идею наказания медсестер за подмену детей
Лавров: Военные США готовят Европу к применению тактического ядерного оружия против России
ВС США жалуются на то, что Россия мешает им доминировать
Песков пояснил причину срыва гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В Ираке из плена исламистов освобождены 25 россиянок
На юге Москвы мужчина начал стрельбу из своего окна
Рябков: "вбросы" по "кокаиновому делу" не имеют отношения к реальности
Режиссер «Стражей Галактики» шокировал поклонников фильма новостью о Груте
В Италии карабинер ранил свою жену и взял в заложники дочерей
Милонов потребует от Минкульта запретить экранизацию фильма «Лето» про Виктора Цоя
Россия опротестует запрет WADA на проведение крупных соревнований
Песков отверг связь между визитом Патрушева в Таиланд и задержанием Лесли и Рыбки
Лавров: террористов нельзя делить на «хороших» и «плохих»
Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка
Google по ошибке запретил покупать вино и водяные пистолеты
Умер брат актера Фрунзика Мкртчяна