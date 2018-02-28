Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка
Президент России Владимир Путин поручил МВД усилить оперативно реагировать на нарушения общественного порядка, а также, в число прочего, усилить борьбу с пробками на дорогах.
Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России глава государства отметил укрепившиеся в прошлом году положительные тенденций в деятельность правоохранительных органов.
"В 2017 году органы МВД укрепили ряд позитивных тенденций: повысилась раскрываемость отдельных видов преступлений, в том числе убийств, разбойных нападений, квартирных краж", - сказал Путин.
При этом он отметил, что полиции необходимо оперативно отвечать на нарушения общественного порядка, в том в учебных заведениях.
"Одна из значимых задач - обеспечение безопасности в общественных местах. Нужно оперативно реагировать на любые нарушения порядка на улицах, транспорте, на спортивных, зрелищных мероприятиях", - добавил президент.
По его словам, правоохранители должны шире применять в своей работе технические средства, а также привлекать дружинников и другие общественные структуры.