Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка

СЕГОДНЯ 13:37 2018-02-28T13:37:52+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил МВД усилить оперативно реагировать на нарушения общественного порядка, а также, в число прочего, усилить борьбу с пробками на дорогах.

Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России глава государства отметил укрепившиеся в прошлом году положительные тенденций в деятельность правоохранительных органов.

"В 2017 году органы МВД укрепили ряд позитивных тенденций: повысилась раскрываемость отдельных видов преступлений, в том числе убийств, разбойных нападений, квартирных краж", - сказал Путин.

При этом он отметил, что полиции необходимо оперативно отвечать на нарушения общественного порядка, в том в учебных заведениях.

"Одна из значимых задач - обеспечение безопасности в общественных местах. Нужно оперативно реагировать на любые нарушения порядка на улицах, транспорте, на спортивных, зрелищных мероприятиях", - добавил президент.

По его словам, правоохранители должны шире применять в своей работе технические средства, а также привлекать дружинников и другие общественные структуры.