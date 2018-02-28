2018-02-28T13:37:52+03:00
Политика

Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка

Президент РФ выступил на расширенном заседании коллегии МВД России
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин поручил МВД усилить оперативно реагировать на нарушения общественного порядка, а также, в число прочего, усилить борьбу с пробками на дорогах.

Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России глава государства отметил укрепившиеся в прошлом году положительные тенденций в деятельность правоохранительных органов.

"В 2017 году органы МВД укрепили ряд позитивных тенденций: повысилась раскрываемость отдельных видов преступлений, в том числе убийств, разбойных нападений, квартирных краж", - сказал Путин.

При этом он отметил, что полиции необходимо оперативно отвечать на нарушения общественного порядка, в том в учебных заведениях.

"Одна из значимых задач - обеспечение безопасности в общественных местах. Нужно оперативно реагировать на любые нарушения порядка на улицах, транспорте, на спортивных, зрелищных мероприятиях", - добавил президент.

По его словам, правоохранители должны шире применять в своей работе технические средства, а также привлекать дружинников и другие общественные структуры.

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